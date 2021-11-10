Москва, 10 ноября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 10 ноября, ожидается до +1 градуса тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Погода

По данным синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица. Ветер западный, юго-западный, 6—11 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, на предстоящей неделе погода в центре Европейской России, и частности, в Москве, поменяет статус с «глубокой осени» на «предзимье».

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