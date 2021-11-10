Благовещенск, , 09:59 — REGNUM Капитальный ремонт театра кукол Амурской области стал одним из крупнейших объектов региона, получивших финансирование по национальному проекту «Культура» в 2021 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе правительства Приамурья.

Александринский театр Дарья Драй © ИА REGNUM

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«В регионе продолжаются ремонт и строительство новых объектов в рамках нацпроекта «Культура». В этом году капитальный ремонт стартовал на четырех из них — это областной театр кукол, дома культуры сел Константиновка, Поляна Серышевского района и Жариково Тамбовского района, также начато строительство Дома культуры села Усть-Уркима Тындинского района. Ремонт театра кукол — один из крупнейших проектов, который был реализован в рамках нацпроекта в этом году. На выполнение работ было направлено более 36 миллионов рублей», — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

В театре отремонтировали стены, заменили пол и сантехнику, обновили систему видеонаблюдения, пожарную сигнализацию и всю коммунальную инфраструктуру. Помимо этого, был облагорожен фасад здания театра, а на территории перед ним рабочие уложили тротуарную плитку.

«Нацпроект «Культура» включает в себя создание культурных центров, где должны работать концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства», — отмечал важность реализации национального проекта член регионального штаба ОНФ в Московской области Артур Шлыков.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Культура» в Приамурье по модельному стандарту модернизируют восемь библиотек и три Дома культуры. Самым крупным проектом станет переоборудование центральной библиотеки города Свободный. Учреждение культуры намерены сделать модельным и использовать не только для чтения, но и для учёбы, работы и отдыха.