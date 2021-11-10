В Амурской области по нацпроекту отремонтировали театр кукол
Благовещенск, 10 ноября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Капитальный ремонт театра кукол Амурской области стал одним из крупнейших объектов региона, получивших финансирование по национальному проекту «Культура» в 2021 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе правительства Приамурья.
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В театре отремонтировали стены, заменили пол и сантехнику, обновили систему видеонаблюдения, пожарную сигнализацию и всю коммунальную инфраструктуру. Помимо этого, был облагорожен фасад здания театра, а на территории перед ним рабочие уложили тротуарную плитку.
Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Культура» в Приамурье по модельному стандарту модернизируют восемь библиотек и три Дома культуры. Самым крупным проектом станет переоборудование центральной библиотеки города Свободный. Учреждение культуры намерены сделать модельным и использовать не только для чтения, но и для учёбы, работы и отдыха.