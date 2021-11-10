Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Мэттью Макконехи, выступая в рамках онлайн-конференции DealBook Online Summit газеты The New York Times, рассказал о своём отношении к вакцинации от коронавируса. Ролик был опубликован 10 ноября на YouTube-канале издания.

Мэттью Макконахи All-Pro Reels

«Всё политизировалось, обе стороны, вы могли почувствовать это, начинают преувеличивать», — сказал Макконехи, добавив, что, по его мнению, «левые» в США преувеличивают угрозу COVID-19, а «правые» её игнорируют. Актёр заявил, что «вакцинированный человек может распространять инфекцию так же, как и невакцинированный».

Макконехи сообщил, что он сам, его жена и 90-летняя тёща прошли вакцинацию. При этом актёр отметил, что пока не готов ставить прививку своим детям.

Напомним, последними кинопроектами Мэттью Макконехи стали картины «Джентльмены», «Пляжный бездельник» и «Море соблазна». В декабре 2021 года на большие экраны выйдет анимационный фильм «Зверопой 2», в котором он озвучит коалу коалу Бастера Муна.

Читайте ранее в этом сюжете: Избиратели хотят видеть Мэтью Макконехи губернатором Техаса