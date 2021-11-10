Оренбург, 10 ноября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Оренбурге в ночь на 10 ноября произошло ЧП на железнодорожной станции. С рельсов сошли вагоны грузового поезда. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Уральская транспортная прокуратура Сход с рельсов вагонов в Оренбурге

С железнодорожного пути сошли три вагона, груженных рудой. Из них два вагона опрокинулись. Причины схода устанавливаются.

Жертв и пострадавших нет. Движение поездов осуществляется согласно штатному расписанию. Авария не повлияла на их график.

В настоящее время восстановительный поезд постановил вагоны на рельсы. Проводится оценка повреждений объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.