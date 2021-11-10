Екатеринбург, 10 ноября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Екатеринбурге из загоревшейся пятиэтажки пожарным удалось спасти шесть человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Af.mil Пожар

Пожар произошел на улице Токарей в одном из многоквартирных домов. Сигнал о происшествии поступил около двух часов ночи 10 ноября. На место прибыли четыре единицы техники и 14 человек личного состава. До приезда пожарных дом самостоятельно покинули семь человек. Еще шесть огнеборцы эвакуировали с помощью спасательных устройств.

В ведомстве сообщили, что пострадавших при пожаре нет. Точная причина возгорания пока не установлена.