Вильнюс, , 09:01 — REGNUM Применение оружия против нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в Литву через территорию Белоруссию, является «крайним средством». Об этом заявил литовский президент Гитанас Науседа 9 ноября в эфире телеканала LRT.

Гитанас Науседа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава республики выразил надежду, что к такому шагу прибегать не придется. По его словам, средства охраны границ «должны быть адекватными» по отношению к лицам, которые оказались в тяжелом положении. Кроме того, как подчеркнул Науседа, действия пограничников не должны угрожать здоровью и жизни мигрантов.

Президент также отметил, что Литва ранее столкнулась с ситуацией, которая в настоящий момент складывается на границе Белоруссии и Польши. Он добавил, что у польской стороны есть возможности, которых, скорее всего, не оказалось бы у литовских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Сейм Литвы одобрил введение режима чрезвычайного положения в ряде районов республики у границы с Белоруссией из-за ситуации с нелегальными мигрантами.

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