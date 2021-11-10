Москва, 10 ноября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В России 10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Поздравления по случаю этого профессионального праздника коллегам направил глава МВД России Владимир Колокольцев.

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«Сегодня подразделения МВД России успешно отвечают на вызовы времени, на высоком уровне выполняют самые сложные задачи, — отметил российский министр в видеообращении, размещённом на сайте МВД РФ. — Приоритетными направлениями нашей работы остаются противодействие киберпреступности, экстремизму, борьба с коррупцией и нелегальным оборотом наркотиков, профилактика правонарушений и контроль за миграционной ситуацией».

Колокольцев отметил, что главным достояние министерства являются «люди, которые самоотверженно трудятся на вверенных участках».

«Абсолютное большинство сотрудников МВД России отвечают всем необходимым критериям, беззаветно преданы своему делу, в любую минуту готовы прийти на помощь. Своей честной и добросовестной службой вы укрепляете веру граждан в торжество закона», — подчеркнул глава МВД РФ.

Отдельную благодарность Колокольцев выразил ветеранам ОВД, многие из которых и сегодня остаются в строю.

«Чтим память и преклоняемся перед подвигами товарищей, погибших на боевом посту. Они являются для нас примером доблести и отваги», — добавил министр.

Он также поблагодарил личный состав «за мужество, стойкость, грамотную и эффективную работу по обеспечению безопасности граждан, защите их прав и свобод».

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудников органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником поздравил и президент России Владимир Путин. Он поблагодарил их за чёткую работу во время выборов и решение задач, связанных с соблюдением профилактических режимов в период распространения коронавируса.