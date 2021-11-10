Магас, 10 ноября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Неприятный инцидент произошел с одним из бывших высокопоставленных чиновников Ингушетии в клинике глазных болезней в Москве. Экс-замглавы правительства Багаудин Цолоев набросился на врача, сообщил ряд СМИ.

Kavtoday.ru Дело

Подозреваемому «что-то не понравилось» в поведении врачей и он нанес телесные повреждения одному из них, пишет РЕН ТВ.

«64-летний Багаудин Цолоев несколько раз ударил сотрудников медучреждения», — говорится в сообщении Telegram-канала 112.

Инцидент произошел во второй половине дня 9 ноября в НИИ глазных болезней на улице Россолимо, уточнил «МК».

"В полицию поступила информация о том, что на главного врача клинического подразделения института Ольгу С. и еще одного сотрудника напал пациент Багаудин Цолоев. Прибывший наряд не застал драчуна», — пишет издание.

Отмечается, что врач не пострадала, а вот ее подчиненному потребовалась помощь. Уточняется также, что причиной конфликта стал не понравившийся пациенту тон общения с ним.

В настоящее время подтверждения информации о конфликте на сайтах правоохранительных органах пока нет.