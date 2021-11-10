Ульяновск, 10 ноября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Карсунском районе Ульяновской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту хищения средств многодетных матерей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии правоохранителей, в 2019 году начальник одного из отделов управления образования администрации Карсунского района вводила в заблуждение многодетных матерей и опекунов детей, заявляя о якобы возмездности выдачи разрешений на продажу частей принадлежащей детям недвижимости, на снятие средств с «детского» счёта и на участие в программе государственной поддержки.

Пострадавшими по уголовному делу проходят законные представители восьми детей. Следствие полагает, что фигурантка уголовного дела неправомерно завладевала их денежными средствами.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ленинском районе Ульяновске ушло в суд уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации. Ему инкриминируют хищение средств жильцов многоквартирных домов.

Читайте также:Ульяновского бизнесмена обвинили в хищении средств жильцов при ремонте