Екатеринбург, , 08:59 — REGNUM На Среднем Урале сообщили о темпах прохождения переписи населения. Данному вопросу был посвящен брифинг с участием исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова.

Перепись

Untmsh.com

Чиновник заявил, что в переписи уже приняли участие 3 миллиона 350 тысяч свердловчан. Шмыков добавил, что популярностью пользуется прохождение процедуры на портале Госуслуги. С этой целью им воспользовались 20% свердловчан.

Исполняющий обязанности губернатора призвал активно принимать участие в мероприятии. «От результатов переписи напрямую зависит наша жизнь на ближайшие 10 лет» — заявил Алексей Шмыков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Всероссийская перепись населения проводится с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Для ее прохождения граждане могут ответить на вопросы переписчика дома, посетить переписной участок или воспользоваться порталом Госуслуги.