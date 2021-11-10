Москва, , 08:58 — REGNUM Лидером по продажам туров на длинные ноябрьские праздники стал Египет. На туры в эту страну пришлось 50% всех продаж, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные федеральной сети турагентств «1001 Тур».

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На втором месте по числу продаж туров оказалась Турция (19%). Третье место поделили Доминикана и ОАЭ (по 9%), у Кубы и России — по 3,5%.

Также в топ-10 популярных направлений на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября вошли Мексика, Сейшелы, Мальдивы, Кипр и Венгрия (менее 3%).

ИА REGNUM ранее сообщало, что большинство жителей России (72%) планировали провести нерабочие дни дома.

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