Якутск, , 08:57 — REGNUM Cанитарно-эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Якутии остаётся напряжённой. В республике 152 «тяжёлых» пациента, 42 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщила 10 ноября на брифинге заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.

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Он подчеркнула, что часто якутяне не обращаются вовремя за медицинской помощью, и это осложняет впоследствии их лечение. Вице-премьер также напомнила: в Якутии продолжает действовать указ главы региона введении режима повышенной готовности, который по сути является режимом предЧС.

За сутки в регионе зафиксировано 290 новых случаев коронавирусной инфекции, 139 из них — в Якутске.

«Руководством районных оперштабов принимаются решения о введении ограничений, связанных с обучением детей и нахождением их в детских садах», — добавила Ольга Балабкина.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 39 160. Происходит снижение суточного прироста.