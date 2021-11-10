Ташкент, 10 ноября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Минфин Узбекистана выделит в 2022 году 60 миллиардов сумов (свыше 5,5 миллиона долларов) на поддержку работы платформы «Здоровый образ жизни». Об этом 10 ноября сообщает Подробно.уз.

Arian Zwegers Узбекистан

Журналисты издания напоминают, что в рамках платформы граждане в возрасте 18 лет и старше при прохождении в течение суток 10 тысяч и более шагов получают на свой электронный кошелек 3 тысячи сумов (менее трех долларов).

При этом раз в месяц пользователь платформы, прошедший наибольшее расстояние в разрезе района и города, получает 300 тысяч сумов, в разрезе регионов — 500 тысяч, а лидер по шагам на республиканском уровне получит 1 миллион сумов (менее 100 долларов).

На сегодняшний день пользователями платформы стали 600 тысяч человек, которым было выплачено 18 миллиардов сумов (около 1,6 миллионов долларов).