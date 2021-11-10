Оренбург, 10 ноября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2022 году перевозчикам увеличат размер тарифа на возмещение затрат на льготные перевозки. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Решение об увеличении размера тарифа по возмещению недополученных доходов принято на заседании правительства региона. В 2022 году на эти цели из областного бюджета направят 254,5 млн рублей.

В настоящее время перевозчикам возмещают 20 рублей за одну поездку льготника в городском сообщении и 1,95 рубля за 1 км в пригородном сообщении. Планируется, что в 2022 году размера тарифа составит 25 рублей за одну поездку в городе и 2,44 рубля за 1 км на пригородных маршрутах.

По официальным данным, за девять месяцев 2021 года в Оренбуржье услугами общественного транспорта воспользовались 6202 пассажира, перевозчикам выплачено 88,6 млн рублей.