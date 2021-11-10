Ярославль, , 08:53 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев потребовал начать процедуры торгов на строительство и ремонт дорог в следующем году до Нового года. Об этом сообщил и.о. заместителя председателя правительства региона Виктор Неженец.

Михаил Евраев Yarregion.ru

9 ноября в правительстве прошло совещание, посвящённое дорожному строительству. Раннее проведение торгов и заключение контрактов должно ускорить сами работы. В этом году в Ярославской области из 67 объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» пока введены в эксплуатацию лишь 45 объектов.

«Не все подрядные организации выполняют свои обязательства добросовестно. На 13 объектах нарушены условия контрактов. В частности, наибольшие опасения вызывает реализация второго и третьего этапов дороги Тутаев — Шопша. Глава региона поручил областному департаменту дорожного хозяйства взять этот объект на особый контроль и обеспечить «безусловное завершение работ» до конца текущего года», — рассказал на своей странице в Facebook Виктор Неженец.

Также Михаил Евраев предложил контролировать промежуточное исполнение контрактов, чтобы своевременно принимать меры к подрядчикам. Если они не выполняют свои обязательства, контракты с ними нужно расторгать раньше и вносить такие фирмы в реестр недобросовестных поставщиков.

В 2022 году в Ярославской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» предварительно запланировано выполнение работ на 76 объектах. 39 из них — в Ярославле, но пока в городе контракты заключены лишь по двум объектам. Основная часть проектов пока что проходит экспертизу.

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