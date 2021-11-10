Сысерть, Свердловская область, , 08:54 — REGNUM Жителя Сысертского района Свердловской области обвиняют в фальшивомонетничестве. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

СМИ: Конвейер подделок

Versia.ru

По версии следствия, мужчина приобрел несколько поддельных купюр, номиналом по 5 тысяч каждая, на одном из интернет-сайтов. Одну купюру обвиняемый отдал матери. Она должна была вернуть соседке долг. Женщина ничего не знала о преступном умысле сына, поэтому отдала купюру знакомой без зазрения совести. Соседка расплатилась ей в одном из магазинов области.

Вторую банкноту мужчина хранил дома. Правоохранительные органы обнаружили ее при задержании обвиняемого.

Теперь молодого человека будут судить за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ («Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации»). Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.