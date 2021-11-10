Ташкент, , 08:52 — REGNUM Узбекистан впервые начал экспортировать минеральную воду в Китай, поставки в Поднебесную осуществляет предприятие из Намангана. Об этом 10 ноября сообщает Подробно.уз.

Узбекистан Пакко

«Первая экспортная партия премиальной воды была отправлена в Китай самолетом из Ташкента в Пекин. Выбранный вид логистики позволил доставить товар до получателя всего за один день», — говорится в публикации.

Журналисты издания сообщают, что общая стоимость первого контракта составляет около 100 тысяч долларов и предназначена для проведения маркетинговых мероприятий и дегустаций потенциальными китайскими покупателями.

«В будущем году предприятие планирует увеличить объем поставок продукции в КНР», — отмечается в публикации.