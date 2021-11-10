Чемальский район, Алтай, , 08:52 — REGNUM В Чемальском районе Республики Алтай завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели при пожаре троих детей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в совершении преступления обвиняется 31-летний отец погибших.

Пожар на Алтае унёс жизни троих детей Следственное управление СКР по Республике Алтай

По данным следствия, днём 14 июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел из дома, оставив детей 2015, 2017 и 2018 года рождения. Мать в это время была на работе. При этом он знал о неисправной проводке и включённых в сеть электрообогревателях. В результате произошло возгорание.

«В ходе пожара трое детей, которые в силу малолетнего возраста не смогли потушить огонь либо покинуть охваченный пламенем дом, погибли от острого отравления окисью углерода», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени, как отмечается, обвиняемый признал свою вину и раскаялся.

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