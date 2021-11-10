Чемальский район, Алтай, 10 ноября 2021, 08:52 — REGNUM В Чемальском районе Республики Алтай завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели при пожаре троих детей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в совершении преступления обвиняется 31-летний отец погибших.

Пожар на Алтае унёс жизни троих детей
Пожар на Алтае унёс жизни троих детей
Следственное управление СКР по Республике Алтай

По данным следствия, днём 14 июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел из дома, оставив детей 2015, 2017 и 2018 года рождения. Мать в это время была на работе. При этом он знал о неисправной проводке и включённых в сеть электрообогревателях. В результате произошло возгорание.

«В ходе пожара трое детей, которые в силу малолетнего возраста не смогли потушить огонь либо покинуть охваченный пламенем дом, погибли от острого отравления окисью углерода», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени, как отмечается, обвиняемый признал свою вину и раскаялся.

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