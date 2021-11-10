Виннипег, Канада, 10 ноября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

(сс) Sarah Connors Хоккеист «Сент-Луис Блюз»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил шайбу и отдал результативную передачу, после которой отличился форвард Джордан Кайру.

В составе «Калгари» точными бросками отметились Нил Пионк и Кайл Коннор. Российский форвард Евгений Свечников отметился голевым пасом.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Сент-Луиса». Решающий бросок исполнил нападающий Райан О'Райлли.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает второе место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 17 очков. «Виннипег» идёт на седьмом месте в Западной конференции с 15 очками.

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