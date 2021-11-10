Вашингтон, 10 ноября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Сеул и Вашингтон активно обсуждают возможность документального подтверждения окончания Корейской войны (1950−1953 гг). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление посла Южной Кореи в США Ли Су Хёка.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

Данное заявление он сделал 9 ноября в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.

Известно, что дискуссия между представителями Южной Кореи и США по данному вопросу началась после того, как в сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил объявить об окончании войны на Корейском полуострове.

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Сеул считает, что объявление об окончании войны может помочь возобновить диалог с КНДР, которая продолжает игнорировать переговоры о денуклеаризации с 2019 года.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не исключил возможность разногласий между Сеулом и Вашингтоном по поводу того, когда можно или нужно объявить об окончании войны.

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