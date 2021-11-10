Тбилиси, , 08:48 — REGNUM Больница в тбилисской тюрьме, куда перевели бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, имеет все необходимые условия для помощи голодающему человеку. Об этом сообщила журналистам замглавы минздрава республики Тамар Габуния.

Арест Михаила Саакашвили Police.ge

«Было мобилизовано новое оснащение для усиления отделения интенсивной реанимационной терапии. Также идёт монтаж аппарата компьютерной томографии, который завершится в течение двух-трёх дней», — сказала Габуния.

Она отметила, что тюремную больницу проверили сотрудники Агентства регулирования и вынесли положительное заключение. Это медучреждение является многопрофильной клиникой.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. 6 ноября был опубликован ролик, как экс-президент ест из баночек в медкабинете тюрьмы. Сторонники Саакашвили более месяца заявляют, что он может умереть, поэтому его нужно перевести в многопрофильную клинику, но не в тюремную, а в гражданскую. 8 ноября экс-президента перевезли в тбилисскую тюрьму, где есть клиника.

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