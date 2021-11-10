Екатеринбург, 10 ноября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. На Среднем Урале из федерального бюджета похитили 50 млн рублей при строительстве автодороги Екатеринбург-Тюмень. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

(сс)zoosnow Деньги

Строительство магистрали велось в рамках федеральной программы «Развитие транспортной системы России (2010 — 2021 годы)». Был заключен договор субподряда с обществом с ограниченной ответственностью.

После выполнения работ субподрядчик предоставил смету о расходах. Однако суммы в ней были значительно завышены.

Заказчик оплатил работы в полном объеме. В результате, из федерального бюджета Российской Федерации похищены денежные средства в размере более 50 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Его расследование находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.