Чебоксары, , 08:46 — REGNUM В Чувашии выявили очаг африканской чумы свиней (АЧС) в Новочебоксарске, введя карантинные мероприятия. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Свиньи Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Согласно решению, на основании представления руководителя Государственной ветеринарной службы Чувашии ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС устанавливаются с 9 ноября на инфицированных объектах в Новочебоксарске. Речь идёт о помещениях первого этажа и морозильных контейнеров в одном из зданий по улице Восточная.

На инфицированных объектах проведут мероприятия, предусмотренные ветеринарными правилами. Соответствующий план мероприятий поручено разработать Госветслужбе Чувашии.

Карантин будет действовать до особого распоряжения.

Напомним, в октябре 2021 года в Чувашии в завезённой продукции свиноводства из Саратовской области выявили возбудитель АЧС.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года очаг АЧС свиней был выявлен в Моргаушском районе Чувашии. В зону наблюдения включены территории населенных пунктов Аликовского, Красноармейского, Чебоксарского и Ядринского районов.