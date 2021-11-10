Чебоксары, 10 ноября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Чувашии выявили очаг африканской чумы свиней (АЧС) в Новочебоксарске, введя карантинные мероприятия. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свиньи

Согласно решению, на основании представления руководителя Государственной ветеринарной службы Чувашии ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС устанавливаются с 9 ноября на инфицированных объектах в Новочебоксарске. Речь идёт о помещениях первого этажа и морозильных контейнеров в одном из зданий по улице Восточная.

На инфицированных объектах проведут мероприятия, предусмотренные ветеринарными правилами. Соответствующий план мероприятий поручено разработать Госветслужбе Чувашии.

Карантин будет действовать до особого распоряжения.

Напомним, в октябре 2021 года в Чувашии в завезённой продукции свиноводства из Саратовской области выявили возбудитель АЧС.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года очаг АЧС свиней был выявлен в Моргаушском районе Чувашии. В зону наблюдения включены территории населенных пунктов Аликовского, Красноармейского, Чебоксарского и Ядринского районов.