Анкара, , 08:45 — REGNUM Информация о том, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines якобы перевозит мигрантов в Белоруссию, не является достоверной. Об этом говорится в заявлении от 9 ноября на сайте организации.

Самолет авиакомпании Turkish Airlines John Taggart

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Речь идет о сообщениях, которые появились в ряде западных СМИ. В Turkish Airlines отметили, что компания следует всем нормам безопасности и соблюдает международные правила.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обратился с просьбой к властям Турции сократить количество рейсов, которыми пользуются нелегальные мигранты при перелетах из Стамбула в Минск.

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