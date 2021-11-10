Оренбург, 10 ноября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В Оренбурге списание денег за школьный завтрак для учеников начального звена (первые-четвертые классы) мэрия объяснила системным сбоем в банке. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Prokuror-kaluga.ru В школьной столовой

При автоматической оплате школьного питания 8 ноября в ряде учреждений образования плату за завтрак списали и с учеников начальной школы. В муниципальном управлении образования со ссылкой на представителей АО «Банк Оренбург» отметили, что в этот день произошёл системный сбой, ставший причиной списания денег. В настоящее время неполадки устранены, списанные средства будут возвращены на карты до конца недели (14 ноября).

Добавим, средняя стоимость горячего питания для учеников начальной школы составляет 59 рублей 88 копеек за завтрак и 75 рублей за обед. Для этой категории школьников питание — бесплатное.