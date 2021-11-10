Балтийск, Калининградская область, , 08:40 — REGNUM В город Балтийск 9 ноября возвратился отряд кораблей Балтийского флота (БФ) ВМФ России в составе корветов «Стойкий» и «Бойкий», который более месяца выполнял задачи постоянного военно-морского присутствия в зоне ответственности флота в Балтийском море. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Корвет «Стойкий» проекта 20380 Nordsy.spb.ru

пресс-служба ЗВО «За время похода отряд оставил за кормой более 6700 морских миль, экипажи отработали десятки корабельных учений и тренировок».

Отмечается, что за время похода экипажи корветов отработали поиск, обнаружение и уничтожение подводных лодок условного противника, а также нанесение ракетных ударов противокорабельными ракетными комплексами «Уран» по отряду кораблей условного противника. Моряки также провели учения по противовоздушной и противодиверсионной обороне кораблей.

На причале военной гавани Балтийска выполнившие боевую задачу экипажи «Стойкого» и «Бойкого» под звуки военного оркестра встречал заместитель командующего БФ контр-адмирал Игорь Смоляк, офицеры и военнослужащие кораблей и соединений флота, родные и близкие.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат Северного флота (СФ) ВМФ России «Адмирал флота Советского Союза Горшков» прибыл в город Северодвинск для продолжения программы испытаний современного вооружения морского базирования.

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