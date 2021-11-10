Джакарта, 10 ноября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в провинции Бантен в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Department of Foreign Affairs and Trade Землетрясения в Индонезии

Землетрясение произошло 10 ноября в 09:50 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в 85 км от Муарабинуангеун. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Сообщений о воздействии ущерба, нанесенного землетрясением, не поступало.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.