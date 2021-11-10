Москва, , 08:39 — REGNUM В Минздрав России направлены результаты клинических испытаний вакцины от COVID-19 для детей, которые проведены на детях от 12 до 17 лет. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в интервью «Российской газете».

Вакцинация (сс) Ю. Иванко. Mos.ru

Гинцбург уточнил, что эта та же самая вакцина «Спутник V», но разведенная в пять раз. Препарат показал прекрасные результаты по своей эффективности и по полной безопасности.

«Количество образующихся антител многократно превышает количество антител, образующихся у взрослых в результате вакцинации «Спутником V». Сейчас готовятся мощности для производства детского варианта вакцины от COVID-19», — пояснил Гинцбург.

ИА REGNUM ранее сообщало, Вакцинация взрослых — более приоритетная задача, чем вакцинация детей, заявлял вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

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