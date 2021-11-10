Самара, , 08:43 — REGNUM Спортивные школы, частные секции и клубы в Самаре перевели на дистанционный режим работы. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

Спорт Дубровин Илья © ИА REGNUM

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Отмечается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании городского оперативного штаба.

«По 14 ноября спортивные школы, частные клубы и секции будут работать в дистанционном формате. Это решение было принято, чтобы минимизировать контакты между детьми. Также приостанавливается проведение муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий среди несовершеннолетних. Вводятся ограничения на посещение детьми фитнесс-центров совместно с родителями», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что спортивные секции посещают дети разного возраста из разных школ.

«Наша основная задача на данный момент максимально разграничить количество контактов у детей, поэтому мы приняли решение сохранить эти ограничения на ближайшую неделю», — приводит пресс-служба слова руководителя департамента физической культуры и спорта Дмитрия Чеканова.

Также сообщается, что в Самаре снижается темп прироста новых случаев заражения коронавирусом.