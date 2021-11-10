Глазго, Великобритания, 10 ноября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Узбекистан приветствует договорённости недавней встречи «Большой двадцатки» по принятию сбалансированной и эффективной Глобальной рамочной программы по биоразнообразию. Об этом, как сообщает Газета. уз, 9 ноября в Глазго на 26-й сессии Конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) заявил заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

В этой связи, Абдухакимов призвал участников конференции активно участвовать в реализации проектов и программ в рамках Многопартнёрского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья.

Для обсуждения приоритетов международной экологической политики Абдухакимов предложил провести в Узбекистане в 2023 году шестую Ассамблею ООН по окружающей среде высокого уровня.