Джидинский район, Бурятия, 10 ноября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Росздравнадзор организовал проверку причины смерти пятилетнего мальчика в Петропавловской Центральной районной больнице Бурятии. Об этом сообщается на телеграм-канале ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в палате реанимации

Мальчик скончался в октябре от острой хирургической патологии. По данным местных СМИ, трагедия произошла из-за того, что малолетнему пациенту не установили вовремя диагноз.

«По факту смерти пятилетнего ребенка в ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ» от острой хирургической патологии Минздрав РБ сообщает: в настоящее время завершается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка», — передаёт ТАСС сообщение регионального минздрава.

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