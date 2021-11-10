Ульяновск, , 08:31 — REGNUM Предприятия общественного питания в Ульяновской области возобновят приём посетителей в зале не с 15 ноября, как планировалось первоначально, а с 12 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по развитию региона.

Многие предприятия общепита начали осуществлять доставку Марина Каширская © ИА REGNUM

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С 12 ноября в Ульяновской области кафе и рестораны, которые с 30 октября работают только на вынос или дистанционную доставку, смогут приступить к обслуживанию посетителей в залах. Принятое ранее решение о возобновлении работы с 15 ноября будет отмечено с учётом «оценки эпидемиологической обстановки и активного диалога с представителями индустрии».

«Каждый день простоя усугубляет ситуацию как для экономики, так и для семей работников этой сферы», — пояснил ульяновский губернатор Алексей Русских.

Он подчеркнул, что вход будет в режиме QR-кодов, залы можно будет загрузить на 50%.

По данным властей, в сфере общепита занято почти 2,5 тыс. жителей Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлен 100 741 случай заражения SARS-CoV-2, выписаны 89 156 человек, умерли 3152 ковидных больных.

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