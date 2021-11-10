Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Десять лет тюремного заключения получил за жестокое убийство щенка питбультерьера житель США Брендан Эванс, 9 ноября сообщила газета South Florida Sun Sentinel со ссылкой на адвоката осужденного.

За решеткой Цитата из т/ф «Бремя цыган». реж Борис Соболев. 2016. Россия

Преступление было совершено в 2017 году. Эванс нанес щенку по кличке Олли более 50 ножевых ранений и оставил животное в чемодане, который нашли в Голливуде. Искалеченного щенка доставили в ветеринарную клинику, но спустя два дня он умер.

Общественники объявили награду в $60 тысяч за поимку преступника. Эванс был пойман благодаря следам ДНК, которые остались на чемодане. При обыске в квартире живодера нашли лапы кошек и тела крыс, а на стенах в ванной и на кухне были следы крови.

С 2017 года Эванс находится под стражей. Он признал вину в убийстве щенка только через четыре года, решившись на сделку с судом, который снял с преступника еще 17 обвинений, касавшихся жестокого обращения с животными. Изначально Эвансу грозило до 85 лет заключения. По словам адвоката, подсудимый также может получить еще 15 лет тюрьмы по делу о краже.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля в американском штате Флорида задержали жителя США Уильяма Ходжа, который похитил и избил аллигатора.

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