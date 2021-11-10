Лос-Анджелес, США, , 08:30 — REGNUM Том Харди и Ченнинг Татум снимутся в военном фильме на тему эвакуации вооружённых сил США из Афганистана. Об этом 10 ноября сообщает портал Cinema Blend.

Цитата из к/ф «Проклятие монахини». Реж. Корин Харди. США. 2018

Проект пока не получил названия, реализовать его предложил режиссер Джордж Нолфи, снявший картину «Меняющие реальность» (The Adjustment Bureau). Портал Deadline охарактеризовал фильм как «основанную на фактах драму об эвакуации из Афганистана». Сюжет расскажет о трёх спецназовцах, которые вместе с афганскими коллегами решают вернуться в страну, чтобы спасти их семьи и союзников.

Пока нет информации о том, какие роли исполнят Харди и Татум, оба актёра выступят в качестве продюсеров проекта. Производством картины займётся кинокомпания Universal Pictures.

Напомним, Ченнинг Татум снялся в таких фильмах, как «Kingsman: Золотое кольцо», «Омерзительная восьмёрка», «Мачо и ботан», «Бросок кобры» и «Главный герой». Том Харди сыграл Эдди Брока в обеих частях «Венома», а также исполнил главные роли в картинах «Капоне. Лицо со шрамом», «Дюнкерк», «Безумный Макс: Дорога ярости» и других.

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