Москва, 10 ноября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Сегодня, 10 ноября, президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником — с Днём полиции, сообщается на сайте Кремля.

Пресс-служба ГУ МВД России Полиция России

Путин подчеркнул, что нужно отдать дань уважения и глубокой признательности людям, которые стоят на страже закона и порядка, выбрав для себя трудную работу.

«Смысл работы сотрудников полиции — обеспечивать безопасность и законные интересы граждан, вести беспощадную борьбу с криминалом и коррупцией, насилием и произволом», — отметил Путин.

ИА REGNUM ранее сообщало, в наши дни МВД уверенно стоит на страже общественного порядка, прав и свобод граждан, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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