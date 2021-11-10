Калгари, Канада, 10 ноября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Александр Барабанов в составе сборной России

Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов забросил свою первую шайбу в сезоне. Также в составе «Шаркс» отличились Логан Кутюр, Томаш Гертл и Йонатан Дален.

В составе «Калгари» точным броском отметился форвард Эндрю Манджапане.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает пятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 15 очков. «Калгари» идёт на третьем месте в Западной конференции с 17 очками.

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