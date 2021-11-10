Уфа, , 08:26 — REGNUM Обязательный техосмотр для оформления ОСАГО намерены отменить в Башкирии. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания по региону.

ОСАГО Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что депутаты республиканского госсобрания намерены исключить из кодекса Башкирии о безопасности дорожного движения положение о том, что обязательное страхование автогражданской ответственности происходит лишь при условии проведения техосмотра.

«Для заключения договора ОСАГО не нужно будет предъявлять диагностическую карту», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что таким образом кодекс Башкирии о безопасности дорожного движения приводится в соответствие с изменениями федерального законодательства.

По словам Толкачева, это не означает отмену техосмотра, а лишь упрощает процедуру заключения договора страхования.

«Мы лишь упрощаем для автовладельцев саму процедуру заключения договора страхования, поскольку нет никакого смысла привязывать дату техосмотра к дате получения страхового полиса. А необходимость регулярно проходить техосмотр и устранять неполадки остается. Более того, в случае ДТП из-за неисправности автомобиля страховка просто не будет работать. Страховая компания, оплатив причиненный ущерб, потом взыщет эти деньги в судебном порядке с виновника аварии», — пояснил председатель республиканского парламента.

Отмечается, что соответствующий проект закона уже был одобрен членами Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию и был передан в президиум госсобрания региона. Он будет включен в повестку дня ближайшего пленарного заседания.