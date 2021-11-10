Сеул, , 08:22 — REGNUM В октябре 2021 года численность занятого населения Южной Кореи увеличилась на 652 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Безработица Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, на конец августа текущего года в стране на рабочих местах трудились 27,74 млн человек.

Известно, что показатель более 600 тыс. человек фиксируют на протяжении двух месяцев подряд.

Количество работающего населения в сфере оптовой и розничной торговли сократилось на 113 тыс. человек, в сфере искусства, спорта и досуга — на 26 тыс. человек, в производственном секторе — на 13 тыс. человек.

С другой стороны, количество работающего населения в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса увеличилось на 22 тыс. человек, в сфере образования — на 108 тыс. человек.

Уровень безработицы составил 2,8%, что на 0,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень безработицы среди молодежи (15−29 лет) также сократился на 2,7%, до 5,6%.