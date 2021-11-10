Сеул, 10 ноября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В октябре 2021 года численность занятого населения Южной Кореи увеличилась на 652 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

Согласно опубликованным данным, на конец августа текущего года в стране на рабочих местах трудились 27,74 млн человек.

Известно, что показатель более 600 тыс. человек фиксируют на протяжении двух месяцев подряд.

Количество работающего населения в сфере оптовой и розничной торговли сократилось на 113 тыс. человек, в сфере искусства, спорта и досуга — на 26 тыс. человек, в производственном секторе — на 13 тыс. человек.

С другой стороны, количество работающего населения в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса увеличилось на 22 тыс. человек, в сфере образования — на 108 тыс. человек.

Уровень безработицы составил 2,8%, что на 0,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень безработицы среди молодежи (15−29 лет) также сократился на 2,7%, до 5,6%.