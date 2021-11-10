Джакарта, , 08:21 — REGNUM Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн посетит Джакарту 10 ноября и встретится с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, сообщает CNN Indonesia.

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Визит главы МИД Австралии в Индонезию и другие страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) призван уменьшить обеспокоенность стран АСЕАН по поводу нового оборонного партнерства между Австралией, США и Великобритании (AUKUS).

Индонезия неоднократно выражала озабоченность по поводу партнерства с AUKUS, которое может спровоцировать гонку вооружений в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне напряженности между США и Китаем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб совершит свой первый официальный визит в Индонезию.

Подробнее в материале: Премьер-министр Малайзии посетит Индонезию