Астана, 10 ноября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Казахстана оценивает возможность проведения переговоров по Сирии в Нур-Султане с участием глав стран-гарантов Астанинского процесса: России, Турции и Ирана. Об этом 10 ноября сообщил журналистам министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

(сс) jtstewart Нур-Султан

Он рассказал, что встреча планируется в декабре, но дату еще не согласовали. Также ещё нет утверждённой повестки переговоров.

«Мы рассчитываем, что это скорее всего встреча будет в офлайн-формате. Понятно, что переговоры должны проводиться воочию», — сказал Тлеуберди.

Глава МИД отметил, что делегации на подобных переговорах, как правило, небольшие, поэтому количество участников встречи не должно превысить ограничения, установленные санитарной службой Казахстана.

Напомним, первая встреча в рамках Астанинского процесса состоялась в январе 2017 года в Нур-Султане (тогда — Астана). Переговорную площадку создали для укрепления режима прекращения огня в Сирии. США участвовали во встрече в качестве наблюдателей. Последняя встреча проходила в июле 2021 года.