Тюмень, , 08:19 — REGNUM В тюменском городе Тобольске продолжаются слушания по уголовному делу местного депутата Олега Подковырова, которого обвиняют в мошенничестве. Подсудимый частично признаёт свою вину, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Строительный мусор ©

Следующее судебное заседание состоится 18 ноября 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, единоросса Подковырова обвиняют в махинациях со строительным мусором. Фирма ООО «Аргумент», которой он руководит, после сноса домов должна была передать мусор региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, оплатить его услуги и потом получить компенсацию. По версии следствия, ООО «Аргумент» компенсацию получило, но строительный мусор регоператору не передало.

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