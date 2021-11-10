Нью-Йорк, США, , 08:18 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 9 ноября снижением. Больше других потерял Nasdaq.

Падение акций Patriot-news.info

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 112,24 пункта (0,31%), до уровня 36 319,98 пункта. S&P 500 подешевел на 16,45 пункта (0,35%), опустившись до уровня 4685,25 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 95,81 пункта (0,60%), понизившись до уровня 15 886,54 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,22 (2,71%), до уровня $84,15 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 8 ноября ростом на фоне опубликованных ранее позитивных данных по числу рабочих мест и одобренного законодателями пакета мер поддержи экономики.

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