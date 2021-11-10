Ульяновск, , 08:17 — REGNUM Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В. И. Ленина» в Ульяновске получит статус достопримечательного места. Об этом заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских на совещании в музее «Дом-ателье архитектора Ф. О. Ливчака», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Ленин. Революция Иван Шилов © ИА REGNUM

Открывая обсуждение, руководитель области проинформировал, что Минкультуры России готовит приказ, который «закрепит долгожданный статус достопримечательного места «Родина В.И. Ленина» как объекта культурного наследия федерального значения». На его территории расположена основная часть объектов культурного наследия Ульяновска.

«Принятие этого приказа позволит жёстко регламентировать любые попытки вмешаться в архитектуру исторического центра Ульяновска», — пояснил Алексей Русских.

Он отметил, что данное решение направлено на сохранение исторического облика с учётом развития инфраструктуры Ульяновска, включая строительство и ремонт. В приказе федерального министерства будут указаны «точные границы территории музея-заповедника — это центральные улицы» областного центра.

Губернатор также поручил изменить подходы к работе с собственниками и пользователями исторических зданий, выступив за разработку мер поддержки «для сознательных собственников, которые будут содержать значимые объекты в хорошем состоянии».

Исполняющая обязанности министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова уточнила, что введение единого правового режима «позволит повысить прозрачность и единообразие требований к бизнесу и градостроительству».

Кроме того, на заседании были обсуждены перспективы развития исторической части Ульяновска, вопросы благоустройства улиц Ленина и Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, работа по выделению статуса достопримечательного места «Родина В. И. Ленина» началась в 2009 году. Предполагается, что территория будет включать площади В. И. Ленина и Соборная, переулки Карамзинский и Комсомольский, а также участки 17 улиц.