Глазго, Великобритания, 10 ноября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Узбекистан готов активно участвовать в многосторонних усилиях по продвижению актуальных вопросов «зелёной» повестки и сдерживанию процессов изменения климата. Об этом 9 ноября в Глазго на 26-й сессии Конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) заявил заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов.

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«Узбекистан присоединится к реализации совместно с международным сообществом всех необходимых мер во имя будущего планеты», — сказал Абдухакимов, слова которого приводит Газета.уз.

По его словам, последствия изменения климата, которые обрели глобальный характер и беспрецедентные масштабы, в полной мере проявляются и в регионе Центральной Азии.

«Вследствие катастрофы Аральского моря климатические изменения в регионе происходят в два раза интенсивнее, чем в среднем в мире», — указал Абдухакимов. В числе таких негативных проявлений, отметил вице-премьер, увеличение частоты и географии пыльных бурь, усугубляющиеся проблемы деградации земель и сокращения водных ресурсов.

Он указал, что признавая эти процессы, в Узбекистане уделяют серьёзное внимание продвижению вопросов «зелёной» повестки, сохранению экологии и биоразнообразия, бережному использованию природных ресурсов.

Так, на национальном уровне Узбекистан реализует комплексную Стратегию перехода на «зелёную» экономику и Программу развития возобновляемой и водородной энергетики. С 2021 года в стране намечено высаживать 200 миллионов саженцев деревьев и кустарников ежегодно. К 2030 году энергоэффективность экономики планируется повысить вдвое, а долю возобновляемой энергии — минимум до 25%.

«В рамках Парижского соглашения Узбекистан берёт на себя дополнительное обязательство о снижении выбросов парниковых газов на единицу ВВП на 35% до 2030 года к показателям 2010 года (до этого планировалось снижение на 10%). Для достижения этой цели планируется разработать Национальную стратегию низкоуглеродного развития», — отметил Абдухакимов.

Также, по его словам, на региональном уровне Узбекистан совместно с партнёрами из стран Центральной Азии «принимает решительные действия в области борьбы с засухой и дефицитом воды, смягчения последствий трагедии Аральского моря и социально-экономического развития прилегающих территорий».