Москва, 10 ноября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Торги по нефти 9 ноября завершились ростом. Цена на нефть марки Brent повысилась на 1,77% до $85,10, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть

Покупатели остаются активными в ожидании повышения спроса на нефть из-за восстановления экономики США. Плюс поддержка исходит от одобренного законопроекта об инвестициях в инфраструктуру страны на сумму $1 трлн.

Сегодня, 10 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $85,12. В центре внимания участников рынка находятся два отчёта: отчет по инфляции в США и данные по запасам нефти от минэнерго США.

Отчёт API по запасам нефти на 5 ноября отразил сокращение запасов на 2,485 млн баррелей против 3,594 млн ранее.

Позиции покупателей остаются сильными. Они опять открыли себе дорогу к уровню $87. Поддержкой выступает уровень $84.45.

Если покупатели не смогут его защитить после выхода данных по инфляции, то придется на время отложить обновление максимума $86,67 от 25 октября 2021 года.

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