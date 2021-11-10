Ланьчжоу, Китай, , 08:11 — REGNUM Партия лекарств традиционной китайской медицины (ТКМ) была отправлена в Белоруссию из провинции Ганьсу на северо-западе Китая, чтобы помочь стране в борьбе с COVID-19, сообщает 8 ноября агентство Синьхуа.

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Партия из 8000 коробок гранул, изготовленных Госпиталей традиционной китайской медицины провинции Ганьсу, отправилась в Белоруссию по запросу Посольства страны в Китае. По словам главы больницы Чжан Чжимина, медикаменты ТКМ сыграли уникальную роль в лечении пациентов с COVID-19 и значительно снизили частоту тяжелых и критических случаев заболевания.

Ганьсу является крупной производственной базой ТКМ в Китае и имеет долгую историю выращивания трав, используемых в китайской системе медицины. ТКМ широко применяется для лечения пациентов с COVID-19 в Китае и доказала свою эффективность, добавил Чжан.

«Мы скорректировали наши рецепты, основываясь на изменениях вируса и климата. А TКМ сыграла жизненно важную роль в лечении подтвержденных случаев. Мы готовы поделиться нашим опытом с врачами в Белоруссии, поскольку COVID-19 представляет собой глобальную угрозу», — добавил он.

С момента вспышки COVID-19 в 2020 году Ганьсу пожертвовал Белоруссии 39 000 коробок с гранулами ТКМ. Провинция также помогла создать там центр ТКМ, предоставляющий медицинские услуги местному населению.