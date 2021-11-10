Уфа, , 08:11 — REGNUM Пожар территории завода «Башнефть-Новойл» в городе Уфе полностью ликвидирован. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Факельная установка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что вечером 9 ноября спасатели получили информацию о факельном горении по ул. Бирский тракт, 3.

По предварительной информации, во время работы разгерметизировалось фланцевое соединение трубопровода на эстакаде комбинированной установки гидроочистки, в результате чего произошло воспламенение. При этом угрозы распространения огня не было.

Специалисты не выявили превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. К счастью обошлось без жертв и пострадавших.

«Пожар на территории предприятия Новоил в городе Уфе полностью потушен», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту прокуратура Орджоникидзевского района г. Уфы организовала проверку. Специалистам предстоит установить все обстоятельства происшествия, а также виновных лиц.